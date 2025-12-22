陸配告發劉世芳 且看司法高度

（圖／本報系資料照）

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因具陸配身分，遭認定仍持有大陸國籍而被解除職務，花蓮縣政府後來雖然撤銷原處分，但內政部仍不同意她復職。她22日前往台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳涉嫌瀆職。

陸配告發劉世芳一案有三大意義。首先，這是陸配因國籍問題，從行政訴訟打到司法訴訟的首例。第二，公務員瀆職罪構成要件很難成立，更何況，要行政體系的檢察官舉證劉世芳犯罪並提起公訴，機率微乎其微，這考驗檢察官的勇氣。第三，本案呈現司法政治的荒謬、法律條文的衝突，更提供陸配在刑事訴訟程序結束後，向憲法法庭聲請釋憲的最後救濟機會。

劉世芳有沒有瀆職？檢察官接到陸配告發後的偵查作為，要先確立告發者提供的證據與被告發者的犯罪真實性。因此陸配鄧萬華的「國籍認定」就首須查明。

從憲法的位階來看，依據1995年施行的《憲法增修條文》，中華民國區分為自由地區跟大陸地區，因此授權《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，在憲法框架下，大陸地區不是外國，沒有《國籍法》問題，也就是說，陸配不算持有「外國國籍」。這一條文打臉內政部，不能依據《國籍法》第20條第4項規定，認定陸配未在就職後1年內放棄「外國國籍」，而將其解職。

再者，依《兩岸條例》第21條規定，大陸地區人民在台設籍滿10年，即可登記為公職候選人。這是陸配參政的「特別法」，法律用語是「人民」而非「國民」，不論陸配是否仍持有大陸國籍，都有合乎《兩岸條例》的參政權。

從過去司法判決實務，高雄地方法院109年度重國字第3號民事判決、台灣高等法院高雄分院110年度重上國字第5號民事判決，均認定「《國家賠償法》適用於大陸人民」，足證《兩岸條例》並沒有把大陸人民當作「外國人」，過去的司法判決給陸配合法的國籍證明。

如果檢察官願意擺脫政治干預司法，他敢起訴劉世芳瀆職嗎？依《地方制度法》第78和79條規定，不管鄧萬華的行政訴願或刑事訴訟打到什麼階段，只要她提出復職申請，准予復職的機制是地方自治機關（花蓮縣政府）的權責，但內政部長卻以《國籍法》的主管機關姿態不同意陸配復職，在「村長復職」法律競合時的適用順序，顯有違反憲法的地方自治精神。

劉世芳將行政權凌駕於法律之上，帶頭追殺陸配公職人員，踐踏36萬多名陸配的權益，製造社會對立與仇恨，已激發眾怒，這次，陸配向北檢告發劉世芳瀆職，讓法律的國籍認定攤在司法的天秤下，也為訴訟未來的發展，埋下另一顆政治干預司法的未爆彈。（作者為大學助理教授）