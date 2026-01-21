陸配周滿芝遭控為中共統戰！從無罪到逆轉重判8年 國安局揭露滲透內幕

記者洪正達／高雄報導

高雄高分院更審後，依據國安局函復，認定周滿芝替中共統戰部門在台發展組織、滲透等，從無罪逆轉判處8年徒刑。（示意圖／Pixabay）

陸配周滿芝2004年嫁來台灣並取得身份證後，相繼協助或主導成立「中國愛國黨」、「台灣新住民關懷總會」，並擔任理事長，後來被控替中共發展在台工作組織曾一度被羈押禁見，但2025年經高雄高分院審理後，認為罪證不足判處無罪，但卻被最高法院撤銷發回更審後，高雄高分院再依國安局函復，重新認定周女的確有接觸中共相關組織，且該組織受中共省級統戰部控制，因此逆轉重判8年，全案可上訴。

判決指出，周滿芝最早加入大陸統一戰線工作委員會，再受「陝西省愛國主義志願者協會」的指示後，在台籌備成立「中國愛國主義志願者協會」，由於她曾到湖南省會見統戰部長黃蘭香，於是對方資助她在台發展相關組織，宣傳一國兩制。

橋頭地檢署收到檢舉後展開偵辦，並於2023年12月發動搜索相關處所，總共傳喚35人，其中也包含台東、高雄的6名村里長，後續檢方複訊後將周女聲押禁見獲准；其中周女涉犯反滲透法部分由檢方管轄，另國安法部分則移請高雄高分檢偵辦，兩地檢署在偵結後均依法起訴。

涉犯國安法部分，高雄高分院認為周女雖成立新住民協會並與中共人士有聯繫，但無法確認她是否為對岸統戰組織吸收在台陸配、新住民、新住民二代等事實，再者檢方也無法舉證資金從對岸組織獲得，或為特定候選人站台等，跟一般選舉沒有不同，因此判處周女無罪。

不過檢方不滿上訴，最高法院則在審理後撤銷發回高雄高分院更審，國安局則在更審期間，函復合議庭確認「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」均為中共統戰部控制的組織，並非單純的民間交流團體。

因此合議庭據國安局說法，認定周女受中共統戰部指示在台成立民間團體，並規劃統戰等相關事宜，全程受中共資助、指導，並利用在台民間團體對新住民、陸配進行滲透，因此逆轉改判8年徒刑。

