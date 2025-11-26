陸配喊和平統一遭停權 穿全身綠怒喊退黨

國民黨中常委何鷹鷺日前在抖音上發布影片，身穿印有中共創黨主席毛澤東的衣服，稱自己肩負重任「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，遭到國民黨停職，目前案件仍在重審階段。何鷹鷺26日照常出席中常會。（杜宜諳攝）

國民黨中常委何鷹鷺日前在抖音上發布影片，身穿印有中共創黨主席毛澤東的衣服，稱自己肩負重任「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，遭到國民黨停職，目前案件仍在重審階段。何鷹鷺26日照常出席中常會，會後高喊「我不幹了，我宣布退黨」。

國民黨今(26)日召開中常會，何鷹鷺身穿全綠外套出席，國民黨主席鄭麗文在向中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」。

何鷹鷺會後說，和平統一她支持，如果打仗台灣人民會安全嗎？鄭麗文大聲告訴大家「我們是中國人」，但她沒有講自己是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，這是誘導人在講統一，國民黨應該要表明，口中的中國是哪個國？何鷹鷺最後表示，向大家報告，「我不幹了我宣布退黨」。

