陸配喊話：給中共一個在台執政的機會 劉世芳：那妳回中國不就好了

近日一名任職於華碩的中配「錢麗」，因宣揚統一遭廢止台灣身分及戶籍，她卻繼續發出統一計時打卡，並請大家給中共一個在台執政的機會，內政部長劉世芳今(12/3)表示，那她回中國就可以了，不用到台灣人，台灣是自由法治民主之地，不希望用任何理由來踐踏台灣法律尊嚴。

內政部長劉世芳，資料照

任職於華碩供應鏈管理部門的中配員工錢麗，因指控公司執行長支持台獨媒體，檢舉公司同事違反中共法律，揚言統一後將對方抓捕，經移民署與陸委會會商後，決定廢止錢麗的依親居留許可，但目前仍可在台停留，不至於被驅逐出境。

錢麗對此表示，賴政府反中抗中，政治迫害台灣大眾與企業員工，陸委會、移民署官商勾結、無理取鬧，羅織莫須有的違法事實，希望全體台灣人民，若將來能選擇，請給中共一個在台執政的機會，中共的遠見規畫才能讓多數台灣人民過得更好。

劉世芳說，不針對個案做回應，但也尊重，無論是對方要提訴願還是行政訴訟，都尊重，但要強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣法治。

針對錢麗喊話給中共一個在台執政的機會，劉世芳回應，如果有這樣的想法，那回中國就可以了，不用到台灣，還堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿矛盾嗎？

