陸配國籍問題有國安威脅？ 張景森：這是台式悲劇

內政部近日指出，原陸籍人士在未放棄原國籍的情況下擔任公職，可能會對國家安全構成威脅。前行政院政務委員張景森對此表示，這不僅讓所有陸配感到被羞辱和排斥，也可能引起他們家屬的不滿。他提到，自1949年以後來自大陸的人是否也被視為外國人，這是台灣式的政治悲劇。

前行政院政務委員張景森。（）

內政部強調，根據國籍法第20條，禁止具有雙重國籍的國人擔任公職，這是為了確保公務人員與國家之間的忠誠和信任關係，並非針對陸配或其參政權利的歧視。內政部進一步指出，中共目前被視為境外敵對勢力，未放棄原國籍的陸籍人士，與國籍法所要求的公職人員忠誠義務存在衝突，可能造成國安威脅。

廣告 廣告

根據《newtalk》報導，張景森在27日的發言中強調，全台灣的陸配可能心中充滿不安，質疑民進黨是否一直將他們視為「外國人」。他指出，來自中國大陸的陸配若要在台灣參選或擔任公職，應接受比一般外國人更嚴格的安全忠誠審查，而這些條件應該具體化並寫入《兩岸人民關係條例》中，而非在國籍法中模糊處理。

張景森認為，若要求他放棄原國籍的國民身分，就必須寫在兩岸條例裡，當然還可再加上幾項具體合理的條件，例如：在台灣設籍多久？是否有長期居留與生活紀錄？是否曾參加過共產黨或者他的附隨組織？是否曾經接受敵對政權資助，或扮演組織性統戰角色？過去的言行是否足以顯示他真正熱愛的是台灣，而不是中國共產黨？

陸配曾發動大遊行，抗議遭到不公對待。（資料照／中天新聞）

張景森說，這些都可以被討論、被審查、被具體化，變成可操作的「實質條件」，這才能真正處理國安風險。照理說，這樣的討論，在台灣社會上應該不會遇到太大阻力。

張景森質疑，現在的做法卻是將陸配視為「一般外國人」，以「是否放棄原國籍」作為擔任公職的條件。他指出，這樣的審查標準過於粗糙，並未有效解決國安問題，反而引發身分認同的爭議。他認為，這樣的情況使得原本可以聚焦於如何加強安全審查的討論，卻轉向了「大陸人士是否為外國人」的認同爭議，這是典型的台灣式政治悲劇。

張景森強調，台灣社會應該允許對陸配存在某種「有彈性的共識」，不論是將他們視為「特殊的本國人」或「特殊的外國人」，重點在於來自敵對地區的人民入籍與參政需特別小心審查，不能適用一般外國人的規定，否則將進一步撕裂台灣社會，對國家安全造成更大的隱患。

延伸閱讀

日前首相石破茂稱「台灣是中國一部分」！陸使館社群轉傳引關注

高市引舊金山和約稱對台無認定立場 陸連兩日駁斥：和約非法無效

謝長廷：很難理解說高市早苗言論干涉台灣 講這話「惡毒」