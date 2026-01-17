陸配媽媽求助寶寶戶籍怎麼選？陸網曝光3優點「當然選台灣」：優惠政策一堆

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

兩岸通婚後的生活選擇再度成為話題。一名來自四川的陸配媽媽近日在網路發文表示，自己與台灣丈夫婚後育有一子，孩子出生時先設籍四川，如今隨著年紀漸長、即將面臨就學問題，開始認真思考是否要將孩子的戶籍轉到台灣。貼文一出，立刻引發中國網友熱烈討論，意見幾乎一面倒支持選擇台灣戶籍。

一名媽媽猶豫是否「先把小孩戶籍轉成台籍」，有人點出實際優勢，表示「台籍護照好用」。（圖／外交部官網）

這名媽媽以「陸配婚姻，寶寶什麼戶籍」為題分享自身狀況，提到丈夫是台灣人，孩子出生後先跟著她在四川設籍，如今距離上幼兒園只剩一年，開始擔心未來的求學、發展與制度差異，因此上網詢問其他網友的建議，猶豫是否「先把小孩戶籍轉成台籍」。

貼文曝光後，不少來自中國的網友直言「一定選台灣」。有人點出實際優勢，表示「台籍護照好用，就業同崗位薪水也比較高，升學還能參加港澳台考試，比一般高考有優勢」，也有人提到「台灣有健保」、「機場出入境選擇多，飛遍全球都方便」，甚至直白表示「台灣戶籍在大陸優惠政策一堆，當然選台灣，誰要大陸的」。

不過，也有少數不同聲音認為，「最好拿四川的，不要讓孩子太早覺得自己有退路，學習會鬆懈」。但不少過來人分享實務經驗指出，「我是上海戶籍，最後還是幫孩子選台籍，上海戶籍其實沒什麼用」、「我們家直接上台籍，再用居住證在大陸念書，生活也很順」。

