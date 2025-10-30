陸配宣傳武統「檢舉華碩CEO台獨」 陸委會：已除籍

陸委會副主委沈有忠（圖左）證實，鼓吹武統的陸配錢麗，已經遭到移民署除籍。（示意圖：陸委會臉書）

華碩陸配員工「錢麗」涉嫌在台經營臉書鼓吹武統，並向中共檢舉同事、主管，甚至集團CEO是「台獨分子」。陸委會副主委沈有忠今天（30日）接受民進黨立委王定宇質詢時證實，已經在8月25日請移民署廢止她的台灣身分及戶籍，並在8月28日完成戶籍廢止程序。

王定宇今天在立法院外交及國防委員會質詢指出，陸配錢麗不但在台灣境內引用中國法律檢視同事、上級，甚至將相關言論向中國檢舉，以違反中國法律為由威脅他人。王定宇強調，這樣的行為已逾越台灣法律底線，是用中國法律恐嚇中華民國公民。

沈有忠表示，錢麗這案我們有與相關部會進行多次討論，8月25日已經做出處置，請移民署廢止她的台灣身分與戶籍，回到居留的狀態。王定宇追問，是否剝奪她中華民國公民的身分？沈有忠說，「是」，廢止她戶籍的部分已經辦妥了。

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，本案經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定這名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止她台灣身分及戶籍。

不過，梁文傑也提到，由於這名陸配原先居留在台的原因並沒有消失，也就是婚姻關係還存續中，所以還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。