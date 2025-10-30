陸配宣揚武統 陸委會廢止台灣身分

針對一位錢姓陸配在華碩公司宣揚武統的行為，陸委會副主委沈有忠今天(30日)在立法院答詢時表示，政府已在8月下旬決議廢止其台灣戶籍，並於幾天後就完成廢止程序，這位陸配目前已無台灣身分與戶籍，而是回到了居留狀態。



今年3月有媒體披露華碩工會一位錢姓陸配宣揚武統、在公司電梯裡張貼中國法律，政府當時表示會介入處理；民進黨立委王定宇質詢時關切此案處理進度，陸委會副主委沈有忠答詢表示，8月25日已由內政部移民署廢止錢姓女子的台灣戶籍，沈有忠說：『(原音)我們也在8月28日辦妥了廢止登記她的戶籍，也已經辦妥了。』

在民進黨立委沈伯洋被中國發布警情通報立案調查之際，王定宇認為，政府使用中華民國法律剝奪此人的中華民國國籍，這件事情有必要對外公開，因為要讓移民來台灣的人都知道不要違法。

民進黨立委陳俊宇關切中國近期對台愈來愈多的「文攻」攻勢，沈有忠表示，這段時間有注意到中共透過美國「親中」學者與智庫散播「疑美論」、「棄台論」等主張，中共再擴大渲染他們的言論，也就是「利用美國人的嘴說出中國想要的東西」，同時還觀察到有許多網路上的異常帳號跟著一起宣傳，陸委會一定會持續密切關注這些動態。