陸配家人依親用健保 石崇良：其他外配沒這規定 大家應一致

衛福部長石崇良今出席「台灣癌症基金會第十九屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」。（林周義攝）

藍營提案修法縮短陸籍配偶取得身分證年限，從6年改4年，衛福部長石崇良昨（28日）表示須審慎評估，卻被國民黨立委李彥秀批評，政務官把自己當成政治官。對此，他今（29日）回應，其實他是從事務官上來，長期以來都按照本來的專業去做評估，修法說實在不是衛福部的業務，只是大家提到健保，我們比較了中國大陸籍、外國籍，確實規定有不公。

石崇良出席「癌灣癌症基金會第十九屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」時表示，以《健保法》的規定，那目前對於非中華民國國籍者，要加入健保大概只有3個方式。第1，是在台有居住、居留6個月以上；第2，直接受僱，立刻就可以生效；第3就是在台灣出生的新生兒。

廣告 廣告

對於陸配入籍的時間從5年變4年，有什麼影響？石崇良說，從健保的納保的權益來講，如果我們比較目前的中配跟其他國籍的外國籍配偶來比較，在健保加保的程序上是一致的，它沒有差異。也就是說，如果你有居留、居住、設籍（不是入籍），居留6個月以上，或者是直接受僱，都可以納入健保。

那差別在什麼地方呢？石崇良說，差別是在，如果是中配取得了我們的國籍，那麼他70歲以上的父母，就可以依親的方式來台設籍，6個月之後就可以加入健保。但是，對於其他國籍的這個外配，他的父母親是沒有這個規定，他只能來台探親，沒有辦法用依親的方式來入籍，取得我們健保的資格，這個是兩者之間的差異，公平正義是重點是在這個地方。

對於李彥秀的批評，石崇良表示，謝謝指教，其實他是事務官上來，長期以來都是按照我們本來的專業去做各項評估。修法說實在不是衛福部的業務，只是大家提到健保，我們比較了中國大陸籍、外國籍，確實規定有不公平，如果要一致，那大家都應該一致。

更多中時新聞網報導

中職》桃猿換執行長 樂天強調不出售

杜忻恬唱又主持雙倍累 放假當爛泥

賈永婕誇公主王子 王陽明要新郎別喝醉