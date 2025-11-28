陸配影響健保？依親名額未變

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，擬將大陸配偶取得身分證的年限，從六年縮短為四年，引發綠營抨擊會讓依親來台定居的高齡者加重健保負擔。衛福部長石崇良表示，多數是高齡者依親，公平正義需思考。不過海基會昨日證實，目前相關規定的依親名額（每年額度六十名）並沒有變動。

立法院昨天繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，石崇良會前受訪指出，台灣本國民眾從年輕開始繳納健保費，老年才大量使用醫療資源，對健保制度有長期貢獻；但中配依親居留使用健保部分，高齡者若直接入籍後立即使用健保，在公平正義上引發不少疑慮，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。

石崇良說，中配依親制度並非來自「健保法」，而是其他法規設計；若從公平性來看，其他國籍居留者並沒依親制度，唯中配有，確實存在差異，且目前依親族群多為高齡者，支出往往遠大於繳納額，須謹慎面對。

