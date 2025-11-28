陸配徐春鶯涉反滲透法被押！吳子嘉質疑檢調「庫存辦案」：要搞柯文哲

具陸配身分的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，一度傳出被列入2024年民眾黨不分區名單中，如今因涉嫌涉嫌詐欺、兩岸地下匯兌等罪，新北檢方訊後聲請羈押禁見，新北地方法院（新北地院）28日裁准羈押禁見；檢調更查出，徐春鶯接受資助替特定候選人站台造勢。對此，媒體人吳子嘉質疑，徐春鶯一案是老案子，檢調3年後才把她收押禁見，令人懷疑這是故意在搞近日「復出」的前民眾黨主席柯文哲。

​新北地方檢察署發布新聞稿指出，新北檢指揮法務部調查局台中市調查處，26日搜索徐春鶯被告住居所等11處，並帶回徐春鶯等7名被告及相關證人12人釐清案情。經查，徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，並不實文件涉及業務上登載不實文書與詐貸新台幣約2000萬元行為；另外，柯文哲參選2024年總統、時任無黨籍候選人黃珊珊參選2022年台北市長時，徐春鶯則涉嫌受滲透來源指示資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢。

廣告 廣告

檢調指出，徐春鶯分別觸犯銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法等罪，在訊問後向法院聲請羈押禁見。而後，新北地院27日晚間表示，徐春鶯涉嫌違反銀行法、詐欺罪、反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信；其餘6名被告同樣觸犯上述罪嫌，檢方分別諭知15萬元不等金額交保，並限制出境出海。

民眾黨聲明喊話檢調： 勿枉勿縱，勿重蹈 政治操作覆 轍

徐春鶯2023年曾任北市新住民事務諮詢委員會府外委員，民眾黨2023年曾考慮將其列入不分區立委名單中，但她在同年11月出席時任總統候選人柯文哲的政策記者會時，對提名表達婉謝。對於徐春鶯羈押禁見，民眾黨27日發布聲明表示，基於無罪推定原則，在相關事證釐清之前，應保障合法權益與人身自由，對於徐春鶯所涉案件無從得知，呼籲檢調單位勿枉勿縱，勿再蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

另一方面，因京華城、政治獻金案關押1年的柯文哲，近日被發現現身民眾黨中央黨部所在的台玻大樓，引發討論。對此，吳子嘉在《董事長開講》節目中質疑，徐春鶯案是2022年的事情的老案子，這是「庫存」，檢調辦這種案子，明顯的不可能辦3年，早不抓現在這個時間點才抓，就是因為柯文哲要出來了，「項莊舞劍，意在沛公」，他認為有相當的程度是要搞柯文哲和民眾黨。

更多風傳媒報導

