陸配徐春鶯遭羈押 白營「台東人」轟民進黨粗暴扭曲：踐踏民主
陸配徐春鶯過去原本要被民眾黨列入不分區名單，昨（27）日因涉《詐欺》、《銀行法》、《反滲透法》等罪嫌，遭新北檢裁定羈押禁見。對此，曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任，也發聲了，砲轟司法不合理。
林冠任昨晚在臉書發文指，民進黨用《反滲透法》辦徐春鶯，理由是她以陸配身份為政黨站台，用「反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」，他覺得理由非常牽強離譜。
林冠任認為，民主的精神就是包容不同族群，民進黨如此粗暴扭曲解釋，簡直是將民主2字踏在地上，宛如北韓、柬埔寨等極權國家，「常常有北韓或中東國家，懷疑你美國記者是間諜，然後就直接把你逮捕入獄，說你就是間諜，因為你是美國人，他就是從國籍來認定，非我族類其心必異」。
林冠任並舉國內為例，過去1、2年抓出許多民進黨內的共諜，這些共諜具有民進黨黨內活動的事實，也有明確參與政黨，但民進黨卻輕保交保，讓他懷疑是否因政黨的差別而有差別待遇？因為民進黨那些共諜都是認證是「真的」，徐春鶯還只是懷疑階段。
林冠任覺得非常奇怪的是，民進黨當初不辦，選舉時中選會也沒出來解釋，「都過了這麼久了，你現在來算這個帳，簡直就讓人覺得你是為辦而辦，感覺就像是不是有一群人在那邊開會研究要怎麼來法辦敵對政黨？」同時反問大家，這種司法合理嗎？
林冠任強調，不要說他是民眾黨就袒護民眾黨，他直接舉的就是美國、北韓的例子，「北韓、中東、柬埔寨，這些國家一樣堅稱他們有司法，一樣堅稱他們都是依法行政，都說他們絕對沒有如何如何」，不過人與人之間，互相比較就能看出品性高低；國與國之間互相比較，也能比較出民主素養國格高低，「到底我們台灣是被民進黨放在什麼樣的高度？還是低度？」
其他人也在看
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 17 小時前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 21 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
桃園市長綠營誰扛？黃暐瀚斷言無懸念是這人
[NOWnews今日新聞]民進黨2026桃園市長人選備受關注，前市長鄭文燦近期被爆有意回鍋，但本人已透過議員反駁此說法，同時，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉早已勤走地方，另有法務部次長黃世杰、前公平...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 16 小時前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 20 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 20 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平
[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 1 天前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 21 小時前
高市早苗「台灣有事論」如何讓中日關係緊張升溫？
日本首相高市早苗近日在國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引起中國當局強烈反彈，也讓兩國關係緊張升溫。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
川普愛將上演「宮鬥劇」 范斯、盧比歐爭烏俄協商主導權｜#鏡新聞
美國總統川普致力調停烏俄戰爭，停火協議都還沒達成，反而先引來內部成員的鬥爭嗎？傳出美國副總統范斯和國務卿盧比歐，一直都在爭奪烏俄和平協議的主導權。范斯會這麼積極，或許是因為他從以前就被批評是親俄派，曾多次抨擊歐盟的政策，偏向支持歐洲的極右派。而在烏俄議題上，多數協商人員都是范斯的親信，這反而讓歐洲各國害怕，和平協議的走向會更與俄友好，與盧比歐產生分歧。鏡新聞 ・ 1 天前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前