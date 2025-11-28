陸配徐春鶯遭羈押 白營「台東人」轟民進黨粗暴扭曲：踐踏民主

台灣新住民發展協會名譽理事長、陸配徐春鶯，因涉《詐欺》、《銀行法》、《反滲透法》等罪嫌，遭新北檢裁定羈押禁見。（圖／中時資料照，陳信翰攝）

陸配徐春鶯過去原本要被民眾黨列入不分區名單，昨（27）日因涉《詐欺》、《銀行法》、《反滲透法》等罪嫌，遭新北檢裁定羈押禁見。對此，曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任，也發聲了，砲轟司法不合理。

林冠任昨晚在臉書發文指，民進黨用《反滲透法》辦徐春鶯，理由是她以陸配身份為政黨站台，用「反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」，他覺得理由非常牽強離譜。

林冠任認為，民主的精神就是包容不同族群，民進黨如此粗暴扭曲解釋，簡直是將民主2字踏在地上，宛如北韓、柬埔寨等極權國家，「常常有北韓或中東國家，懷疑你美國記者是間諜，然後就直接把你逮捕入獄，說你就是間諜，因為你是美國人，他就是從國籍來認定，非我族類其心必異」。

林冠任並舉國內為例，過去1、2年抓出許多民進黨內的共諜，這些共諜具有民進黨黨內活動的事實，也有明確參與政黨，但民進黨卻輕保交保，讓他懷疑是否因政黨的差別而有差別待遇？因為民進黨那些共諜都是認證是「真的」，徐春鶯還只是懷疑階段。

林冠任覺得非常奇怪的是，民進黨當初不辦，選舉時中選會也沒出來解釋，「都過了這麼久了，你現在來算這個帳，簡直就讓人覺得你是為辦而辦，感覺就像是不是有一群人在那邊開會研究要怎麼來法辦敵對政黨？」同時反問大家，這種司法合理嗎？

林冠任強調，不要說他是民眾黨就袒護民眾黨，他直接舉的就是美國、北韓的例子，「北韓、中東、柬埔寨，這些國家一樣堅稱他們有司法，一樣堅稱他們都是依法行政，都說他們絕對沒有如何如何」，不過人與人之間，互相比較就能看出品性高低；國與國之間互相比較，也能比較出民主素養國格高低，「到底我們台灣是被民進黨放在什麼樣的高度？還是低度？」

