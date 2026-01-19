陸配怨寫繁體字好煩 鄭英耀:中央地方合作 有適應措施

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀（中）表示，教育部跟地方政府也有合作，各地方縣市教育局處都會有過渡學習、語言上的輔導與協助。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快「統一」就可寫簡體字。教育部長鄭英耀十九日表示，台灣是多元族群，可以理解跨國聯姻對於過渡學習及語言協助的需要，繁體中文是台灣正式書寫系統，教育部也跟地方有合作，提供新住民子女與外籍學生有關生活跟學習上的適應措施。

立法院教育及文化委員會昨邀教育部長鄭英耀列席，專案報告「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等，並備質詢，鄭英耀於會前受訪時作上述表示。

廣告 廣告

鄭英耀表示，台灣現有許多年輕家庭，包括科技等產業界確實有許多外國小孩、或跨國婚姻的小孩，陸續進入到中小學學習；教育部跟地方政府有合作，各地方縣市教育局處都會有過渡學習、語言上的輔導與協助。

鄭英耀說，陸配小孩過去有可能是學簡體字，來到台灣一定會有生活上、學習上需要協助，期待地方政府能把資源、資訊給這些家長。