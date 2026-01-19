陸配抱怨繁體字 鄭英耀：與地方合作提供過渡學習協助

（中央社記者林敬殷台北19日電）有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，可以理解跨國聯姻對於過渡學習及語言協助的需要，教育部也跟地方有合作，讓學生在學習、生活上能更順利，跟同學有更好的相處。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長鄭英耀列席，就「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等進行專題報告，並備質詢，鄭英耀於會前受訪時作上述表示。

媒體報導，有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評。

鄭英耀對此表示，台灣是一個多元族群，可以理解跨國聯姻的需求，台灣現有許多年輕家庭，包括科技等產業界確實有許多外國小孩、或跨國婚姻的小孩，陸續進入到中小學學習；教育部跟地方政府有合作，各地方縣市教育局處都會有過渡學習、語言上的輔導與協助。

鄭英耀說，陸配小孩過去所學有可能是簡體字，來到台灣一定會有生活上、學習上需要協助，期待地方政府能把資源、資訊給這些家長，讓學生在過渡過程，學習與生活上能更順利，跟同學更好的相處。

媒體追問是否有簡體字版本教材，鄭英耀表示，教育核心目標是協助每位學生，在既有教育體系中安心學習、穩定成長，繁體中文是台灣正式書寫系統；教育部長期跟地方教育局處合作，提供新住民子女與外籍學生有關生活跟學習上的適應措施。（編輯：林克倫）1150119