陸配擔任公職已死？陸委會：目前很可能是這樣結果「必須遵守國籍法」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

陸配擔任公職有沒有觸法？對此，朝野立場完全不一致。陸委會在20日記者會上明確表示，為了遵守國籍法規定，以及公職人員不能有雙重國籍，因此陸配無法擔任公職，「目前很可能是這樣的結果」。不過在野黨指出，依據憲法和兩岸人民關係條例的文字規定，中華民國區分為台灣地區和大陸地區，因此陸配沒有「外國」的問題，揚言未來不排除修正國籍法，用明確文字化解解釋上的爭議。

雖然在野黨提出不同看法，不過內政部主張必須遵守國籍法，因此擔任公職的陸配必須提出「放棄中華人民共和國國籍的證明」。陸委會對於記者提問有關陸配在台參政權是否已死？陸委會副主委梁文傑直言「目前很可能就是這樣的結果」。

對於前花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，因為陸配身分被揪出，始終無法取得內政部所要求的「放棄國籍」證明，遭內政部解職，未來是否有回復職位的機會？梁文傑回應，「目前來講，我想很可能就是這樣的結果，目前、以目前來講」。

梁文傑舉例，不只台灣，有些國家不允許放棄國籍，例如阿根廷。如果阿根廷台僑擁有中華民國、阿根廷雙重國籍，如果當事人要在台灣從事公職，也會因為無法放棄阿根廷的國籍被解職。

梁文傑指出，兩岸人民關係條例賦予陸配參政權利，但是國籍法第20條明定「國民取得外國國籍者，不得擔任公職，必須在就職日起一年內放棄外國籍，並取得證明文件」，「國籍法處理的是忠誠問題，公職人員只能效忠單一國家，不管國籍法要怎麼修正，效忠問題必須要處理，必須被遵守。」

