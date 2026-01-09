陸配攜豬肉品入境挨罰20萬不繳 士林分署追回

（中央社記者劉世怡台北9日電）民國110年間防非洲豬瘟禁肉製品入境，王姓陸配攜帶加工豬肉搭機入台遭罰20萬元不繳。行政執行署士林分署今天說，一度因她居留證號碼變更而難執行罰鍰，已循線扣押存款追回。

根據士林分署新聞稿，王姓女子民國110年間自中國搭機從桃園機場入境，但她攜帶約1.6公斤的加工豬肉產品，違反動物傳染病防治條例，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局（現已改制為農業部動植物防疫檢疫署桃園分署）裁罰新台幣20萬元。

女子不繳罰款，案件移送士林分署執行，執行官追查她的財產狀況及相關動態，發現她的在台居留證號碼因故更新，導致原本扣押財產未成功。

執行官不放棄，循線查證金融及移民單位，查得新的證號後，隨即勾稽比對她的財產，並迅速向銀行發出查扣存款命令，近日成功執行，順利將本案罰鍰全數徵起。

士林分署呼籲，非洲豬瘟疫情在全球仍有多國受影響，對國內相關產業構成嚴重威脅，適逢農曆年節將近，民眾於入出國境時，應特別注意並遵守動植物檢疫法規，切勿違規攜帶肉製品入境，避免一時不慎遭裁處高額罰鍰，共同維護國內防疫安全。（編輯：龍柏安）1150109