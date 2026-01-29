陸配李貞秀上任民眾黨立委有變數？梁文傑：放棄陸籍文件不是嘴巴說說

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

有關陸配李貞秀將在2/1遞補民眾黨不分區立委，但主管機關仍未收到其放棄中國國籍證明一事。陸委會副主委梁文傑今(1/29)表示，依法規定，就職前要提出撤銷外國國籍申請，申請不是嘴巴說說，公務機關要看提出的申請文件。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並表示，對所有國家，《國籍法》第20條規定很明確，就職前要提出撤銷外國國籍申請，1年內要處理完畢，如何提出，每個國家規定不一，比方說他不知道烏拉圭如何申請，但對岸的規定他很清楚。

梁文傑說，《中國國籍法》規定，要放棄國籍，要在中國國內戶籍所在地的公安局出入境管理部門提出，若人在國外，就向中國駐外使領館申請。

梁文傑表示，申請不是用嘴巴說，因為公務機關要看提出申請的文件，任何人說已經申請，都不能用嘴巴講，相關事由，內政部早在2009年馬政府時期都已解釋過。

梁文傑說，至於能否申請到，或是要申請多久，那是另一個問題，現在看來，李貞秀到目前為止，並未收到申請文件，也就是沒有拿文件給有關機關看過，至於接下來怎麼發展，如何就職，他也不知道。

