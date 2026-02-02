陸配李貞秀剛遞補就面臨解職？內政部「下最後通牒」 媒體人提3質疑：她就是合法立委

​民眾黨內6名不分區立委因2年條款辭職，中選會昨（1）日正式公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委。不過陸配李貞秀並未放棄中國籍，內政部表示，依《國籍法》規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。對此，媒體人樊啓明在臉書發文提出3點質疑，他直言，立法院不是行政院的下屬機關，需要釋憲或修法解決，而非行政官員自行政治操作。​

針對陸配李貞秀並未放棄中國籍，內政部指出，依《國籍法》第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部強調，已於民國115年1月28日函請立法院秘書長周萬來於該院辦理立法委員就 (到）職時依《國籍法》第20條規定辦理，立法院就其任用之立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符《國籍法》第20條規定，立法院即應依《國籍法》第20條規定予以免職。

據傳，有綠營人士表示，李貞秀未出具申請放棄國籍證明，內政部若認定其就職無效，李貞秀向各部會調閱資料，行政機關就無法配合，且行政院長卓榮泰及部會首長在立法院也可不必回答其質詢。

對此，樊啓明提出3點質疑，第一，誰是裁判？立委資格是否有效，有權認定的是「中選會」或「法院」。在當選證書未被依法撤銷前，她就是合法的立法委員。第二，誰監督誰？憲政規定行政對立法負責。今天官員若能以「懷疑資格」為由拒絕李貞秀質詢，明天是否也能對其他「看不順眼」立委比照辦理？

樊啓明強調，第三，誰在找藉口？李貞秀案卡在《國籍法》與《兩岸條例》的憲政矛盾中，這需要釋憲或修法解決，而非行政官員自行政治操作。執政黨有疑慮，正常程序是依法律途徑向法院提告或請中選會撤銷。立法院不是行政院的下屬機關，官員站上備詢台，是對憲法的服從，而非對個人喜好。



