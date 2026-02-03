陸配李貞秀口誤「只有中華人民共和國國籍」 秒改口喊效忠中華民國

民眾黨立委「兩年條款」啟動，今（3）天新科立委宣誓就職，其中中國湖南出生的李貞秀國籍身分受質疑，對此她強調，中選會頒發當選證書、在大法官前宣誓，「身為立法委員，貞秀唯一效忠中華民國」，更表示出生至今沒有一天拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的就是中華民國護照。

中國籍配偶李貞秀1993年結婚後搬來台灣，2024年獲得民眾黨提名選立委，然而丈夫在她爭取提名後隨即辦理離婚，身分備受質疑，今天作為新科立委正式就職，她再次回應爭議，秀出機票、中國高鐵等全心力想要在中國取消國籍，卻被縣公安局拒絕受理，她透露已簽署對岸公安局不受理等相關文件，將轉交內政部處理放棄國籍問題。

廣告 廣告

李貞秀直言，雖然不在台灣出生，但在台灣居住超過30年，落地生根、生兒育女、工作繳稅時間都超過在大陸時間，5個小孩也都是台灣人，「貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。

李貞秀強調自己是中華民國立委。圖／台視新聞

而被問到「能不能現場花10秒宣布放棄中華人民共和國國籍」，李貞秀一時口誤表示「我唯一只有中華人民共和國國籍」，隨即改口強調從出生到今天，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，僅有的一本護照就是中華民國護照。

李貞秀表示，日前她已收到中選會頒發立委當選證書，也在大法官面前完成宣誓，表示自己是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，也絕對認同中華民國的立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

已送「退出中國籍申請表」給李貞秀 內政部：若就職前未辦理應解職

李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄

中選會公告！李貞秀、陳清龍等6人遞補民眾黨不分區立委