陸配李貞秀國籍想當立委仍卡關 柯文哲轟綠：要逼死人民？

民眾黨不分區立委李貞秀將於下月遞補上任，成為我國政治史上首位陸配立委，但其大陸出身和國籍問題引發關注。陸委會認為依據《國籍法》規定，公職不能有雙重國籍，面對李貞秀至今未放棄陸籍，陸委會喊話「可再努力一下？」民眾黨創黨主席柯文哲29日痛批「民進黨為什麼要逼死人民？」要求內政部、陸委會明確制定陸配參政SOP。

原本可望遞補民眾黨不分區立委、成為首位陸配立委的李貞秀，遭到民進黨政府卡關。（翻攝自李貞秀臉書）

柯文哲29日出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會時受訪表示，這問題已困擾民眾黨快1年，關於陸配從政權，他跟民眾黨團主任陳智菡討論後認為，應要求陸委會、內政部明確講出SOP流程圖，政府的權力可以規定法律，但也要說明「怎麼做」，讓人民知道究竟該如何守法。

廣告 廣告

柯文哲指出，現在陸委會主委邱垂正說「沒有人可以放棄（中國）國籍」，這個很奇怪，要放棄大陸籍才能當立委，但詢問下一步怎麼做時，卻又變成沒方法。

他批評，別讓每個人就職後想著「我1年後要被解職」，每天不能專心工作，「還是這才是民進黨目的？」他強調，政府針對陸配能否參政，應要明確說清楚。

柯文哲。（中天新聞）

內政部長劉世芳回應，法律就是法律，不是所謂的SOP，《國籍法》寫明到職前要提出放棄他國國籍證明，只是我方容許1年的時間完成放棄；且就她理解，中華人民共和國官方網站上，本來就有退籍證書，要進行放棄申請是可以的。內政部戶政司長陳永智補充，依《國籍法》20條規定，立院是應用機關，須依照規定解職。至於立院若不解職，內政部該如何處置？劉世芳說，不回答假設性問題。

陸委會發言人梁文傑29日表示，目前李貞秀申請取消中華人民共和國籍的申請文件並沒有提出來給有關機關看過，但因為當事人到現在都沒有提出申請文件，所以也並不清楚當事人就職要如何處理。內政部則指出，截至28日尚未收到李貞秀提交放棄中國籍證明；立法委員應遵守《國籍法》第20條規定，於就職、到職一年內完成喪失該國國籍申請證明，反之應由立法院進行解職。

民眾黨立委林國成批評，賴政府片面宣布對岸是敵對國家，並認為適用於《國籍法》，但明明現行就有《兩岸人民關係條例》，因此產生認知差距，預估未來也會持續爭執下去；但從人權及參政權角度來看，陸配參政較不適合用《國籍法》。民眾黨則反批內政部「法盲」，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀設籍台灣逾十年，早已具公職人員被選舉人身分，上述問題並不存在。立法院民眾黨黨團本月底將有6位立委卸職、同時也將遞補6位不分區立委上任，李貞秀也在其列。

內政部長劉世芳。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

張忠謀坐輪椅赴約引關注！黃仁勳：他精神很好…思維非常敏捷

影/黃仁勳抵台赴松山區榕居用餐 張忠謀坐輪椅出席引關注

黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」