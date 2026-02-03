陸配李貞秀宣誓就任台灣立法委員

(德國之聲中文網)李貞秀周二（2月3日）接受媒體訪問時強調，自己已在台灣居住超過30年、一直是拿台灣護照和台胞證，且育有5名子女皆為台灣人，因此熱愛與守護台灣的心不亞於任何人。被問及若兩岸發生沖突的相關問題，她表示，自己是依《中華民國憲法》宣誓就任的立法委員，將唯一、絕對效忠中華民國。

李貞秀此次遞補立法委員，源於台灣民眾黨執行“兩年條款”，黨內立委黃珊珊、黃國昌等6人於周日（1日）辭去立委職務。中選會隨後公告，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人遞補當選不分區立法委員。

針對陸配身份的立委國籍問題，內政部2日表示，已將“退出中華人民共和國國籍申請表”送達李貞秀的國會辦公室，並函請其提供已辦理放棄外國國籍的相關證明文件。

台灣陸委會及內政部多次強調，《兩岸人民關系條例》保障在台設籍滿10年的陸配參選權利，但依《國籍法》規定，任公職者仍須在到職1年內完成放棄外國國籍。內政部說明，相關規範除維護國家利益外，也在於保障民選公職人員，避免因職務性質與雙重國籍而面臨向中國政府提供資訊的法律義務沖突。

在實際操作層面，中國不承認中華民國，陸配往往難以因台灣身分成功辦理放棄中國國籍。李貞秀2日到立法院宣誓就職並完成報到後表示，她認同中華民國立法委員須單一國籍；她雖已特地前往中國湖南省申請放棄國籍，但在縣級與市級公安機關的申請均未獲受理。

