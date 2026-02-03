陸配李貞秀宣誓就任立委 放棄中國籍未被受理
(記者蕭文彥台北報導)陸配李貞秀今天宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部說，據李貞秀所述可證明李仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在今天到職前已辦理放棄中國國籍。
依據民眾黨不分區立委2年條款，李貞秀等6人遞補不分區立委，並在今天上午於立法院宣誓就職。李貞秀受訪表示，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。
內政部今天表示，據李貞秀所述，可證明李仍具有中國大陸國籍。擔任中華民國民選公職，即應遵守國籍法第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍的書面證明；若李貞秀遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認李貞秀在今天到職前已著手辦理放棄中國國籍。
內政部表示，已於1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，又於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。針對李貞秀說明已向中國大陸辦理放棄國籍，內政部今天再函請立法院秘書長周萬來協助提供已辦理的佐證資料。
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。
就在對伊朗緊張情勢日益升高之際，要求匿名的兩位美國官員今天透露，美國和以色列的最高將領1月30日曾在五角大廈進行會商。
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
俄羅斯克里姆林宮指出，美烏俄三方談判，將從本月4日(2/4)開始，在阿拉伯聯合大公國展開，美國總統川普表示，會有好消息。但和談中最具爭議的條款之一，就是烏東頓巴斯地區應該屬於哪一方，烏俄雙方至今都還在爭奪中。但根據最新民調顯示，超過半數的烏克蘭民眾，不接受割讓頓巴斯，以換取歐美國家的安全保障。
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。
政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了
政治中心／楊凱安、陳威余桃園機場報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，上午搭機訪問中國北京，出席明天的國共論壇，聚焦觀光、產業、環境三大主題，藍營強調是民生交流，但仍被質疑有政治目的，甚至是為鄭習會鋪路，獨派團體也到現場抗議，嗆聲既然自認是親人，那就去團圓不要回來了。「國民黨不要做中共走狗。」獨派團體赴桃園機場，抗議國民黨率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）舉布條高呼口號，台灣國周一一早現身桃園機場，抗議率團出訪中國北京的國民黨訪團。台灣國理事長陳峻涵：「他們現在怕被人家罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥，幾次的阻擋軍購包括阻擋總預算過關，這是一個結構性的黑手。」訪團由國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源帶隊，2號上午搭機前往，晚間就有國台辦晚宴，與國台辦主任宋濤會面，3號論壇登場，聚焦觀光、產業、環境三大主題，會後將發表共同宣言，4號則參訪清華大學園區，晚間返台，儘管藍營強調是民生交流，但仍被舊質疑有政治目的，甚至被視為鄭習會起手式。國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）國民黨副主席蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我想這是我們這次重要使命。」國民黨智庫副董事長李鴻源：「團員大部分都不是國民黨籍，都是專家學者，相關領域的這些理事長秘書長，談的都是一些非常專業的東西。」說是專業領域交流，但見宋濤難脫濃濃政治味，尤其日前國民黨主席鄭麗文拋出的中國是親人說，更讓外界質疑聲不斷。國民黨副主席蕭旭岑：「從歷史文化血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該，有這樣的切割概念，所以我們當然是親人。」台灣國理事長陳峻涵：「你們如果認為中共是親人的話，那這樣子你們去了就不要回來，讓你們去好好團圓一下。」立委（民）沈伯洋：「不管今天是經濟上面對我們的養套殺，還是對於政治人物去抓住他的軟肋，他（中國）最終的目的，其實都是要併吞台灣。」國共三天兩夜交流，只會加深國人疑慮。原文出處：國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團「去了就別回來」 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀