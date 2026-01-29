陸配李貞秀將任立委 內政部：1年內放棄外籍 無解釋空間

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

立法院民眾黨黨團即將於下月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位陸配立委的李貞秀。內政部表示，根據國籍法規定，公職人員須在一年內放棄中華民國以外國籍，「沒有任何解釋空間」，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍都須放棄。

內政部次長董建宏表示，依據國際法，公職人員須在就職前提出放棄外國國籍的主張，並在一年內完成放棄的相關手續，「沒有任何解釋空間」，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄。

董建宏指出，李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續，這是依據《國籍法》的規定，不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄，沒有討論的餘地。

對於李貞秀依法在一年內要完成程序，是否等於變相讓李貞秀可以擔任一年的立委？行政院發言人李慧芝表示，就職時就必須提出放棄他國國籍的聲明，或告知已經開始進行一年內完成放棄的程序。

