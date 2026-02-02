陸配李貞秀將就任立委 民眾黨：就職時說明國籍問題

民眾黨主席黃國昌一早現身黨中央，因為立法院新會期民眾黨團大換血、遞補6人成為新科立委，先由黃國昌召集開會討論優先法案。其中台中市議員陳清龍將就任黨團總召，台北護理大學教授邱慧洳則出任幹事長。

民眾黨候任立委陳清龍表示，「我來不及了，明日統一回覆，好不好？都是好朋友。」

民眾黨候任立委邱慧洳說：「也希望不管是藍的或者是綠的，也能夠抱持這樣的心情，就是開啟開放的一個態度。而且在態度上也應該是理性、溫和，不要使用一些攻擊性的言語。」

中選會正式頒發給6人當選證書，而最引發關注的是將成為首位具陸配身份的立委李貞秀，但她選擇不在媒體鏡頭前現身，前一天被問到尚未放棄中國國籍，態度也相當低調。

民眾黨候任立委李貞秀1日回應，「依法合憲就好，謝謝。」

內政部重申，李貞秀需在1年內完成喪失中國籍的手續，是否影響未來李貞秀調閱資料與質詢官員的職權，也引發關注；因為民進黨立委持續質疑，李貞秀若就職將會有國安問題。

民進黨立委吳思瑤表示，「30秒就可以搜尋、列印出來的退出中華人民共和國的國籍申請表，為什麼30秒的動作李貞秀、未來的委員不做？」

國民黨立委李彥秀指出 ，「陸配就是回到《兩岸關係人民條例》，去做相關處理。對於立法委員職權的行使，哪些應該提供資料、哪些是屬於機密，其實都有相當一定的規範。」

民眾黨立院黨團主任陳智菡認為，「如果中選會認定李貞秀是具有可以參政的資格，為什麼內政部說她沒有？那麼李貞秀委員呢，她其實已經按照了台灣的規範到中國去申請放棄國籍。」

批評綠營說法形同霸凌新住民，民眾黨指出在當前兩岸現況下，尚未有人成功放棄中國籍，並強調李貞秀3日宣示就職時，將親自說明已向中方提交相關申請。