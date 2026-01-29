陸配李貞秀將成為立委 劉世芳：對岸網站有退籍證書可申請

立法院民眾黨黨團將於下月遞補6位不分區立委，其中李貞秀即將成為我國首位陸配立委。內政部長劉世芳今（29）日表示，《國籍法》第20條規定很清楚，且中華人民共和國相關單位網站本來就有「退籍證書」，李貞秀可開始進行申請。

民眾黨候任立委李貞秀。（圖／李貞秀臉書）

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

內政部次長董建宏表示，依據國際法，公職人員須在就職前提出放棄外國國籍的主張，並在一年內完成放棄的相關手續。董建宏強調，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄，沒有討論的餘地。

董建宏進一步指出，李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續。他重申，這是依據《國籍法》的規定，不論是哪一國國籍，只要不是中華民國國籍都必須要放棄。

針對外界質疑李貞秀依法在一年內完成程序，是否等於變相讓她可以擔任一年立委的疑慮，行政院發言人李慧芝回應，就職時就必須提出放棄他國國籍的聲明，或告知已經開始進行一年內完成放棄的程序。

