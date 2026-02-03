陸配李貞秀就任立委 綠黨團：不要把法制問題包裝成政治問題

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，呼籲民眾黨不要把法制問題包裝成政治問題，這不是政治，這是法制，在法律之前人人平等。(本報資料照片)

民眾黨新任6席立委今（3日）到立院宣誓，其中「陸配」立委李貞秀不斷被內政部要求，依《國籍法》20條規定放棄中華人民共和國國籍爭議持續延燒；立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，呼籲民眾黨不要把法制問題包裝成政治問題，這不是政治，這是法制，在法律之前人人平等。

陳培瑜質疑，李貞秀不管是進入立法院哪個委員會，每個委員會都會有機密資料，也都可以去別的部會索資，也可以參加別的部會在立法院召開的機密會議，而李貞秀今天宣誓就職的誓詞寫得非常清楚，就是「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」。

她說，李貞秀就任的是中華民國的立法委員，所以她應該要效忠於中華民國的法制與制度，所以這是法制的問題，不是政治的問題，希望李貞秀心裡面想的利益、要照顧的福祉是我們中華民國、台灣的利益跟福祉。

針對內政部重申，如經查明立委不符《國籍法》第20條規定，立法院即應予以解職；陳培瑜直言，立法院這邊要有所作為，當然必須由韓國瑜院長下達相關裁示，但目前為止我們沒有看到任何進度，所以民進黨團今天也不會派人出席這個有可能有違法立委的宣誓現場。

她表示，立法院長韓國瑜院或立法院祕書長周萬「為什麼沒有作為，為什麼不敢作為，為什麼不敢表態？」，難道他們心中也認同這個雙重國籍的立委可以就職嗎？因此所有的問題要回到韓國瑜，如果韓國瑜要變成犯法的幫兇，那黨團只能給予祝福，已經沒有辦法期待。

陳培瑜說，要再次呼籲，韓國瑜你自己本身也必須效忠於中華民國，而中華民國的法制相信韓國瑜也非常清楚，請拜託韓國瑜請做出相關的裁示，相信國人都在看；也要再次呼籲民眾黨，不要把法制問題包裝成政治問題，這不是政治而是法制，在法律之前人人平等，不管是加拿大籍、美國籍，不同的國籍都要遵守台灣相關的法規。

