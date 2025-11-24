陸配李貞秀能簽「切結書」當眾委？ 劉世芳駁

內政部長劉世芳在立法院答詢時重申，中華民國與中華人民共和國是分屬兩個不同國籍，並表示「大陸地區」應被視為外國。劉世芳對民進黨立委李柏毅表示，如果不將大陸地區稱為外國，等於變相承認台灣是中國的一部分，而現在全世界都認知中國是指中華人民共和國。劉世芳強調，依法擔任公職者需在一年內放棄中華民國以外的外國國籍，她認為若為陸配設立例外條款是一種特權。

對於傳出陸配李貞秀可能簽署立院切結書解決國籍問題，劉世芳明確否認有此種解套方式。此議題使民眾黨團總召黃國昌提出強烈批評，他表示如果內政部長對相關法律不清楚並恣意解釋適用法律，只能說是失職。

國民黨立委王鴻薇則將焦點轉向民進黨立委王義川，質疑王義川在日本旅遊時將住所寫為「台灣國桃園市」的行為是否合適，並表示許多人認為這等同中華民國少了一位國會議員。王鴻薇強調，立委就職時都曾當眾宣誓要恪遵中華民國憲法，質疑王義川的行為與其宣誓內容不符。

此爭議顯示，國籍法的解讀並非不清楚，而是賴政府如何解讀才是問題所在。朝野雙方對於國籍認定和公職人員效忠問題持續進行辯論，未來可能透過立法程序尋求解決方案。

