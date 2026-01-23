陸配李貞秀遞補白委尚未棄籍？綠委提3人酸：守法很難嗎

陸配白委雙重國籍爭議 王定宇舉藍綠白三立委為例：手法很難嗎。摘自王定宇臉書

陸配李貞秀將於2月遞補民眾黨不分區立委。陸委會副主委昨表示，各主管機關尚未接獲李放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，遭民眾黨立委抨擊。民進黨立委王定宇表示，法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，過去不論是藍營的林麗蟬、綠營的羅美玲、白營的吳欣盈都一樣的公平標準，依法、守法很難嗎？

民眾黨主席黃國昌今批陸委會，作為行政機關，依法行政應該是最基本的要求，如果有些事情連自己都還搞不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，「堂堂的陸委會，搞得好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。」

王定宇指出，法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，過去不論是藍營的林麗蟬、綠營的羅美玲、白營的吳欣盈都一樣的公平標準，依法、守法很難嗎？

他說，至於這一位是否已經提供放棄國籍的證明文書，這是科學問題，有就有、沒有就沒有，罵人側翼對澄清事實毫無幫助，倒不如記者會上展示放棄國籍證明文件來得有用；黃國昌習慣用罵人轉移焦點，老是問A答B，其實剛好證明心虛無法面對法律規定。

