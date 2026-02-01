陸配李貞秀遞補立委！內政部祭解職警告 綠營放話：不棄籍將拒答詢

要聞中心/綜合報導

中選會1日公告民眾黨不分區立委遞補名單，首位陸配立委李貞秀預計於2月3日正式就職。然而，執政當局與綠營早已磨刀霍霍，不僅由內政部祭出解職警告，更有知情官員放話，若李貞秀無法解決國籍爭議，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕其索資與答詢，雙方衝突在就職前夕全面引爆。

民眾黨6位新任不分區立委、包括陸配李貞秀，3日將宣誓就職。（圖/中時提供）

執政當局下通牒：不僅解職 更將實質杯葛

面對李貞秀即將進入國會，執政當局態度強硬。知情官員透露，儘管法律容許有一年的時間完成放棄國籍程序，但若李貞秀被主管機關認定就職無效，各部會將可拒絕李貞秀索取資料的請求；甚至在立法院質詢行政院長卓榮泰或各部會首長時，官員也可以「拒絕回答」，意圖在實質上架空其立委職權。

廣告 廣告

對於行政部門尚未就職就設下諸多限制，國民黨立委葉元之痛批，這是執政黨官員「找理由逃避監督」，只要看誰不順眼就不接受備詢，完全破壞憲政制衡機制。

內政部畫紅線：註銷戶口無效 必須「徹底棄籍」

內政部此次主動出擊，火速搬出《國籍法》第20條及司法院釋字第768號解釋，強調公職人員必須對國家「唯一效忠」。內政部嚴厲反駁外界觀點，明確指出中共法律規定的「註銷戶口登記」與「喪失國籍」是截然不同的法律概念。若李貞秀就職後仍具中國國籍，將構成對中華民國與中共的「雙重效忠」，嚴重違反公務員忠誠義務。

內政部已於1月28日發函立法院秘書長周萬來，要求立法院嚴格把關。內政部祭出最後通牒：李貞秀必須在就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起1年內繳交證明，否則立法院「即應依規定予以免職」。

2月3日就職恐生變？李貞秀：依憲法行事

中選會今日公告的遞補名單包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀等6人，以遞補黃珊珊、黃國昌等辭職立委的遺缺。相較於中選會表示國籍問題非其職掌的低調態度，內政部的連番重手顯然是有備而來。

李貞秀方面則回應，一切將依照憲法規定辦理。然而，在綠營強勢主導話語權並揚言杯葛的情況下，陸配立委的就職之路，註定將在憲政爭議與政治攻防中展開。

延伸閱讀

網友狂問橘子去哪 陳佩琪喊寫好長文「很精彩」：問律師可不可以PO

吳思瑤稱她任立委恐威脅國安 李貞秀辦公室反擊：收回不實指控

中選會公告 李貞秀等6人遞補當選民眾黨不分區立委