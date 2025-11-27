陸配村里長遭解職 藍轟綠雙標

國民黨團二十七日舉行記者會，批評民進黨力推雙重國籍參政，卻打壓陸配參政。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨立院黨團二十七日指出，內政部近日依《國籍法》相關規定解職多名具陸配身分、經合法選舉當選的村里長，違反《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，並與民進黨過去修法立場相牴觸。黨團要求政府停止歧視性措施，回到一致價值。

立法院將於二十八日處理國民黨團總召傅崐萁提出的《國籍法》修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職不適用《國籍法》放棄國籍規定。國民黨團表示，修法是「補破網」；民進黨團則痛批此舉將協助大陸破壞台灣民主，將全力反制。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，民進黨曾提案修正《國籍法》，主張參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得遭限制；並應保障歸化國民參政，以避免成為次等公民。民進黨當年以人權、平等為原則提出修法，如今卻以國安為由翻轉立場，稱「外配參政不安全」，明顯矛盾。

林沛祥說，陸配並未被列入《國籍法》第二十條規範對象，內政部卻以行政解釋擴張條文，剝奪陸配合法參政權，既違反憲法保障人民權利，也不符合《兩岸人民關係條例》。

他指出，依現行法律，陸配歸化後仍須等待十年才能參選，相關資格審查亦相當嚴格，真正能當選者多為村里長。這些陸配是融入地方社區的家庭成員，不是安全威脅，政府不應因出生地不同而剝奪其權益。

副書記長陳玉珍也提到，大法官釋字六一八號已肯認針對陸配參政權的特別規定，內政部如今以行政解釋限制權益，已偏離法治精神。

立委黃建賓指出，國安會秘書長吳釗燮擔任陸委會主委時曾函覆「大陸人民不適用國籍法」，應優先適用《兩岸人民關係條例》。內政部依行政解釋解職已取得我國國籍的陸配村里長，無視其已通過中選會審查並經選舉當選，屬行政權逾越法律。民進黨當年推動保障歸化國民參政，如今反對陸配參政，即為自我否定，呼籲恢復一致標準，還給新住民公平待遇。