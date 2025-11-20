陸配村長因「國籍」遭解職還被青鳥騷擾 傅崐萁轟賴皇帝打壓小陸配將提國籍法修法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭內政部依國籍法20條，要求其提出放棄中華人民共和國國籍，否則將解職。鄧向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳堅持必須依國籍法辦理，沒有解釋的空間。國民黨團今（20）日舉行記者會，嚴厲抨擊總統賴清德和民進黨知法玩法亂法，用根本不適用的國籍法套在陸配頭上，剝奪其參政權，踐踏中華民國憲法、兩岸人民關係條例。國民黨團將研議提出國籍法修法，制定「防小人條款」，陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權。

國民黨團記者會。（圖／國民黨團提供）

國民黨團總召傅崐萁表示，人民是否能在台灣好好地生存發展、基層安居樂業，不受到賴清德政府霸道集權打壓？國民黨團必須為這群在基層打拚、受到迫害的國人來發聲，這也是國民黨一貫的立場。「賴皇帝」打壓小陸配已經到令人髮指的地步，陸配們深受恐懼的壓迫，連來到國會殿堂表達自己遭到迫害的勇氣都沒有。國民黨團感謝四位敢於對抗專制政權的人權律師，他們一路陪伴被欺負、被凌虐的基層陸配，在法律層面為其發聲。

傅崐萁指出，國家有暴政，但公道自在人心，自然會有正義之士，願意為受害百姓發聲。傅崐萁強調，依據中華民國憲法所保障人民的自由安全，以及所賦予的民主參政權，不容「賴皇帝」踐踏。這些基層村里長都是依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例第21條規定，入籍滿10年後就有參政資格，但內政部長劉世芳扭曲條文解釋，以國籍法位階否定憲法層次，此舉彰顯「賴皇帝」劍指何處，部會首長就群起而攻之；只要會咬人、攻擊或泯滅人性，就可以在賴政權享有高官俸祿。

傅崐萁指出，賴清德用大砲打小鳥，欺負基層陸配，實在是令人髮指。例如花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，嫁來台灣已經28年，在大陸出生也不過22年，不僅要獨立撫養3位子女，還侍奉公婆和癱瘓在床的丈夫，仍還有熱誠為基層鄉親服務，我們該表彰她奉獻的精神，是台灣之子的母親，但為什麼不能好好地安居樂業，為鄉親服務？

傅崐萁表示，賴清德總統以極權方式，踐踏憲法與兩岸人民關係條例，尤其是憲法明文揭示「國家統一之前，區分台灣地區和大陸地區，都屬於中華民國」，而賴清德總統不斷違反中華民國憲法令人不齒，國民黨團會針對國籍法相關漏洞、缺失，補正完成，讓民進黨不再有耍猴戲的舞台和空間，國民黨會肩負起保國安民的責任。

南投縣前縣議員史雪燕說，陸配都是台灣之子的母親，都是家庭的支柱，現在受到民進黨政府如此的對待，感到恐慌與害怕。民進黨惡意扭曲兩岸人民關係條例，硬用國籍法套在陸配身上非常不公平，民進黨政府對待她們就像是鯊魚對待小蝦米，民進黨質疑陸配的忠誠度，這讓都已經有孩子的她們無言以對。

鄧萬華也表示，她從去年11月到現在整整一年，每天半夜她三支手機都有黑熊、青鳥打電話要她滾回中國，她白天要工作要養家賺錢，每天要抱她行動不便的老公，本來70公斤因為解職暴瘦10公斤，她想請問總統賴清德、內政部長劉世芳，她到底哪一點不符合台灣媳婦的資格？她其實在新加坡、紐約都有親戚，她可以走，但是她走了，孩子怎麼辦？她難道不是新台灣之子的母親嗎？

人權律師李岳洋表示，目前唯一的爭點在於陸配是否適用國籍法20條。就兩岸人民關係條例來說，是呼應憲法將中華民國區分「台灣地區」與「大陸地區」，是以戶籍作為區分的精神依法論法，不應該以國籍法剝奪人民參政權。



