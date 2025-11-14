陸配村長鄧萬華遭解職 訴願成功！花蓮縣府撤銷原機關處分

鄧萬華先前遭解職，提訴願成功，花蓮縣府撤銷處分。翻攝內政部官網



花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因「仍具中華人民共和國國籍」遭鄉公所依《國籍法》解職，成為全國第一位因國籍爭議被拔官的村長。鄧萬華不服提出訴願後，花蓮縣政府訴願審議委員會於10月29日決議撤銷鄉公所原處分，要求重新作成合法判斷。相關決定近日送達當事人及鄉公所。

訴願決定書指出，富里鄉公所在8月1日做出解職處分前，曾向內政部、大陸委員會函文詢問，但尚未取得中央主管機關對是否已放棄中國國籍的正式釋示，也未確認鄧萬華是否依規定辦理「大陸地區國籍註銷」。

廣告 廣告

委員會認為鄉公所未完整調查有利與不利因素，未待中央回覆疑義，便逕行認定其具中國國籍，已違反行政程序法調查義務，因此撤銷原處分，由鄉公所重新依程序辦理。

鄧萬華先前遭解職後相當不滿，強調自己已持台灣護照17年、居住台灣時間早就超過在中國，並依法完成歸化並取得戶籍，包助過許多來台的陸配姊妹，因此才當選村長，「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」

她認為自己不該被突襲解職，否則當初政府就不應該讓她參選，「民進黨不敢宣布台獨，卻叫人民自己去尋求放棄大陸國籍證明，這不是擾民是什麼？」

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」