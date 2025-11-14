陸配村長「未棄原籍」遭解職！不服提起訴願成功了 花蓮縣府撤銷原處分

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

花蓮縣富里鄉學田村村長、陸配鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，8月1日被內政部依《國籍法》解職，成為台灣首位因「中國國籍問題」遭解職的村長。不過，鄧萬華不服原處分，向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會經審理後在10月29日決定撤銷，案件將由原處分機關重新審認。

花蓮縣富里鄉學田村村長、陸配鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職；經過訴願後，花蓮縣政府已撤銷其處分。（圖／翻攝內政部官網）

鄧萬華原籍中國大陸、現設籍在台灣，在民國97年時依法取得中華民國國民身分證與護照，111年當選富里鄉學田村村長。現年50歲的她與丈夫育有3名子女，由於丈夫6年前被診斷為漸凍人，因此家計由她一肩扛起。

內政部今年1月調查，有5名村里長具中華人民共和國國籍，因此立即要求村里長主管機關依照《國籍法》辦理，而鄧萬華在就職前未放棄中國國籍，因此在8月1日起遭解除職務。

不過，鄧萬華對於職位遭解除感到非常不滿，她認為自己明明持有台灣護照，卻因中共不承認台灣為國家，而她沒辦法提出放棄國籍證明，導致她的權益受損，對她來說很不公平，因此決定提出訴願維護自身權益。

鄧萬華提到，自己不僅有罹患漸凍症6年的丈夫要照顧，還要獨力撫養3個孩子，倘若沒了這份工作，對她而言影響很大，痛批民進黨不敢宣布台獨，還叫百姓自己去尋求「放棄大陸國籍證明」，這就是故意「擾民」。

鄧萬華坦言，自己能夠選上村長職位是有原因的，因為她在台灣生活時長遠遠超過大陸，對於想要嫁來台灣的朋友也給予協助、幫助融入社會，因此她也激動質問內政部長，「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」同時也向網友們解釋，所有陸配全是依照合法步驟、流程取得中華民國國籍，所謂的除籍是除「戶籍」而非「國籍」，國籍是政府之間的問題，平民百姓是無法解決的。

而花蓮縣政府證實，10月29日縣府訴願委員會已撤銷富里鄉公所解除鄧萬華村長的處分。不過對於此消息，鄧萬華則坦言，還沒有接到縣府或富里鄉公所通知，「一天沒拿到公文，我就不能亂講一句話」，她也保守回應，要實際取得通知才能訴說想法，但仍然相信台灣明辨是非的人、好人占大多數。

