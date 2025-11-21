陸配權益引關注！王世堅：核准就要當成自己人

陸配參政問題，近日引發討論。民進黨立委王世堅認為，「既來之則安之」，既然當初審核這些陸配時核准了，就要把人家當成自己人，盡量不要減損他們的權益，除非我們訂出界線，「比如講到武統，那當然是對不起的」。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅今天（21日）受訪時表示，既來之則安之，那要不當初就不要核准，核准了我們就要把他們視為自己人，那這是其實是滿不簡單的事情，「比方說結婚了，他們的家庭的這些人，他們很容易融入，是自家人嘛。」

王世堅說，但因為兩岸局勢的變化，如果兩岸關係較緊張時，大家會遷怒到這些陸配的身上，加上有一些陸配也不自愛，講一些過激的言論，「但我個人的看法是說，我們在審核陸配的時候，一開始審核我們就要把關，要麼就不要准。」

王世堅指出，他們應有的一些權益，我們就盡量不去減損，除非我們就定出界線，「比方說你講到武統、血洗台灣這種，那當然是對不起的」。

