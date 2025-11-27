陸配涉反滲透法 新住民發展協會名譽理事長羈押禁見 11

曾被外界點名可能被民眾黨列入不分區立委安全名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，被查獲利用不實文件向銀行詐貸，並為同鄉進行地下匯兌，並接受滲透來源指示為特定候選人站台，新北地檢署26日執行搜索，將徐春鶯等7名被告及12名相關證人帶回釐清案情，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見徐春鶯獲准。可抗告。

檢調發現，徐春鶯涉嫌利用新住民身分，為同鄉進行地下匯兌，金額達1000餘萬元，又涉嫌利用不實文件，持向銀行詐貸，金額高達2000多萬元。

此外，徐春鶯涉嫌受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，反滲透法第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌。

檢察官認徐春鶯犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。新北地院開庭審理，訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法滴4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

其餘6名被告則認涉犯反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財等罪，由檢察官分別諭知交保新台幣15萬元等不等之金額，並均予限制出境出海。

