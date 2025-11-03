陸配溺斃2幼女 國民法官判16年半

大陸新住民簡姓女子因與婆婆口角，憤而帶2幼女到新店碧潭溺死，台北地院國民法官法庭3日判決簡女16年6月徒刑（本報資料照片）

大陸籍新住民簡姓女子去年因與婆家爭執，負氣帶9歲、10歲的2名女兒離家，誘使小姊妹到新店碧潭下水，致2幼女溺斃，她則自行游泳上岸，台北地院國民法官法庭3日依成年人故意對兒童犯殺人罪判處簡女16年6月徒刑。可上訴。

35歲簡女出生於湖南農村，由祖母撫養長大，自小與父母關係疏離。民國103年與白姓丈夫結婚，薪水幾乎給白男進行投資。簡女111年因投資糾紛被合夥人砸瞎左眼後，攜2名幼女隨丈夫回台定居，與公婆同住新北，但簡女因不適應在台生活，常與公婆及丈夫爭執。

起訴指出，去年7月2日上午，簡女又與婆婆因細故口角，一氣之下帶著2幼女搭乘計程車前往捷運新店站，3人再步行到碧潭邊，簡牽著2名女兒下水再將手放開，讓2名女兒被沖走，簡女自行游回岸邊。簡女翌日報警，警消尋獲2名溺水姊妹時，均已無生命跡象。

北院庭訊時，簡女供稱，她想對2名女兒說對不起，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果；並稱她能撐到今日，要謝謝女兒托夢給她。

簡女律師表示，簡女左眼被砸瞎，失去經濟來源，一家四口搬來台灣，但簡女公婆在生活細節上要求太苛，簡女逆來順受、從未頂撞公婆，且犯後自首，建請判簡女徒刑8年。檢察官則認為，簡女溺斃2名幼女是為報復公婆，不應獲減刑寬貸，對簡女求處無期徒刑。

北院認定，簡女確因報復心態，犯下故意殺害兒童罪行，她利用幼女信任，誘使2名幼女進入碧潭而溺斃，惡性重大，但審酌她自首，且受左眼失明、患有身心疾病，具有勞動能力及意願、社會復歸性高等情狀，判刑16年6月。