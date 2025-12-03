陸配用宣示替代放棄國籍證明？梁文傑：1條件可討論

陸委會副主委梁文傑。（王千豪攝）

藍營提案修正《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用國籍法放棄國籍規定，該案28日付委審查。立法院內政委員會今（3）天舉行國籍法修法公聽會，針對可否用宣示等方式取代放棄國籍證明，內政部次長吳堂安表示，國籍法並沒有以切結書替代的規定，無解釋空間；陸委會副主委梁文傑則說，若有學者或實務界人士可把宣誓的法律效力定義清楚的話，也許可以討論。

民進黨內政委員會召委王美惠今天安排國籍法修法公聽會，由於現場沒有任何一位國民黨立委到場，僅民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、綠委范雲、沈伯洋、民眾黨立委劉書彬，以及專家學者出席，整場公聽會無激烈交鋒。

范雲表示，有人宣稱國籍法修法是要降低特定族群的參政阻礙，他認為修法反而是傷害了社會內部的信任跟制度的公平，呼籲朝野不分黨派的立委，要守護中華民國國民的參政公平。

雲科大科技法律研究所教授吳威志表示，依據《兩岸人民關係條例》，兩岸關係是特一國兩區的定位，雙方憲法及法律都未將對方定義為「外國」，行政機關依法行政，不得自行修改「國家」定義；兩岸人民關係條例便是國籍法的特別法，具有優先適用且排除普通法的位階。

吳威志建議，為解決僵局，修法讓陸配只要聲明放棄中國國籍並簽名具結，就算完成手續，不失完備特別法之道。

律師廖國翔批評，不需要扯憲法一中，重點一直都在於忠誠義務的衝突，如果讓擁有中華人民共和國國籍的人民擔任民選公職，跟讓擁有美日國籍的人擔任民選公職，哪一個對台灣的安全危害比較大？這才是重點。如果什麼都用斷章取義的一中憲法架構，就要全部正當化的話，要不要乾脆請解放軍直接登島，因根據一中憲法，國軍、共軍全部都是中國軍，所以這是荒謬的說法。

吳堂安在回應時重申擔任公職負有國家忠誠的義務，這是全體國人一致適用的規定，所以只要欲擔任公職者，我國國籍以外之國籍均應放棄，並不會因為是陸配或新住民而有差別待遇。

梁文傑則說，陸委會尊重內政部解釋，所謂外國籍是中華民國以外的國籍，不管我方承不承認這個國家；他並舉例，若國人同時擁有中華民國與北賽普勒斯共和國國籍，擔任公職也會要求國人放棄北賽普勒斯國籍。

至於是否能用宣誓效忠中華民國的方式替代，梁文傑指出，相關法律裡並沒有這樣的規定，且宣誓之後的法律效力到底是什麼，其實不清楚；如果有學者或實務界的人士可以把宣誓的法律效力、定義清楚，這也許可以討論。

不過，成功大學法律系副教授陳怡凱認為，用自我宣示的方式，是沒有辦法達到消滅對方國籍的效果，而是開例外，變成此人可以擁有雙重國籍，然後留在台灣擔任公職。

