陸配白委遞補 簽立院切結書解套

內政部要求陸配擔任公職，應依《國籍法》放棄中華人民共和國國籍才能參政，但兩岸互不承認主權，實務上無法達成。預計在明年2月遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，其陸配身分能否就任立委，備受關注。據悉，立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，李貞秀表達將會簽署。至於簽署切結是否合乎規定？內政部僅回應，立委由立法院處理。

根據《兩岸人民關係條例》，入籍台灣滿10年後就擁有參政資格，但內政部仍引用《國籍法》第20條規定，就職日1年內要取得喪失外國籍證明，「若窮盡一切卻沒辦法取得證明，並不是中華民國的問題。」因此陸配爭議持續僵持不下。

國民黨團日前表態，將修法明定陸配參政權不受《國籍法》規範；民眾黨團認為，應修《兩岸人民關係條例》，不隨民進黨政府恣意解釋法規。

由於民眾黨不分區立委確定執行「兩年條款」，除了才就職1年的劉書彬外，李貞秀在內其他7席立委則在明年2月遞補。但李為陸配身分，究竟能否遞補成功，備受外界關注。李貞秀說，自己從未擁有過中華人民共和國護照，當年是持「入台證」來台，第一本護照就是中華民國；而可持入台證來台，並非使用護照，也印證大陸地區確實不屬於外國。

立委就職要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，若勾選無雙重國籍，立法院基於信賴原則不會調查；若勾放棄外國籍才會追蹤。李貞秀直言，她將此切結書看成跟大陸無關，僅證明中華民國立委對國家忠誠的多一道宣誓，未來將會勾選沒有雙重國籍。

面對陸配要就職立委時，若直接簽署未有雙重國籍，是否合乎規定？內政部僅回應，立委由立法院處理。

據悉，即將遞補的7位民眾黨「準」立委，已在規畫就職後要進入立法院哪個委員會，但尚未正式拍板。