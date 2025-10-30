陸配碧潭溺殺2女 檢：報復主義下的犧牲品！求處無期徒刑

陸配在新店碧潭溺殺2女，國民法庭開庭審理。馮茵攝

中國籍簡姓女子去年7月將10歲、8歲女兒溺斃在新店碧潭，案情曝光引發譁然。台北地方法院28日起連審3天，今（30日）為審理最終日，下午檢辯雙方進行科刑辯論，檢方認為，簡女案發後氣憤傳訊給丈夫、操作股票變現以及為自己撐傘遮陽的行為，都顯見她犯後沒有悔悟，整起駭人行為屬「報復主義」的展現，為此建請法院求處無期徒刑；而辯方盼法院思考，簡女是如何從一個愛孩子的母親變成今天被告，並仔細梳理她在犯案前的生活樣貌、罹患身心疾病後性格變化及案發後極力配合司法的態度，盼法院減輕其刑至8年有期徒刑。

廣告 廣告

科刑辯論階段，公訴檢察官表示，遭簡女溺死的2個幼女是「報復主義的犧牲品」，孩子溺斃前的呢喃、無法呼吸的絕望感及被水淹沒的無力感，誰能為她們訴說？

檢方嚴正說道，被告是否真心悔悟，不該只聽她的供述，檢察官還原案發當天，簡女犯案前後的一系列行為，當日上午近8點，簡女和丈夫、公婆發生爭執後，摔碗盤、水杯洩憤，之後取走全家人護照，帶著孩子離開。10點半，簡女在碧潭將孩子溺斃後，從監視器畫面可見她腳步輕鬆，還撐傘遮陽，保護自己不被曬傷，腳下沒有水滴淤泥，毫無落水跡象，之後更是傳訊息給丈夫「你爸媽要跪著跟我道歉」，但拒絕透露孩子下落。

案發隔天，簡女轉帳給自己父親還清債務，二度回到碧潭現場試圖跳湖輕生，但入水到她游回岸上僅僅過去4分鐘，可見成年人都無法忍受在水中的窒息感，那年幼的孩子又豈能忍受？

檢察官認為，簡女在案發隔天的輕生行為和前天的殺女行為相距甚遠，不能做不當連結，且她和公婆、老公吵架，為何受害的卻是無辜的孩童？檢方表示，簡女犯案前的生活狀況、人際交流、婚姻衝突、經濟壓力導致她罹患身心疾病，可以以此酌情減刑，但疾病不是直接導致被告殺死女兒的原因，且文化衝突、生活和疾病互為因果，可減刑但不該大幅減刑。

針對簡女庭上表現，檢察官表示，簡女對國民法官的問題都說「不知道，沒有想那麼多」，但問到金錢處理問題時卻回得非常清楚，且雖然簡女有和丈夫進行修復式司法，但子女生命權並非由父母支配，因和解而減刑形同肯認子女是父母的財產。檢察官綜合以上論點，具體求刑無期徒刑。

輪到辯方表示意見，簡女律師仔細梳理簡女在案發前的生活樣態，簡女非常愛孩子，對她們的照顧無微不至，自己省吃儉用只為給孩子最好的生活，連丈夫都承認，「如果要打分數，我會給她100分。」

但一切卻在2022年9月發生轉變，簡女原和朋友合夥開了一間玻璃酒吧，但後來決定退股，朋友拿玻璃杯砸傷她眼睛，導致其左眼失明，經濟、自信都受到嚴重打擊，自此之後終日以淚洗面，每天處於憂鬱、焦躁不安的狀態，最後決定搬回台灣居住。

到了台灣之後，新住民適應困難、聽不懂台語、缺乏朋友跟社交圈，加上家中公婆對生活細節嚴格要求，種種原因都讓她的身心狀況每況愈下，埋下悲劇的火種。

關於犯後態度，簡女律師指出，簡女在犯案後到派出所自首，之後全程配合偵查與審理，且多次向家屬道歉，審理階段也不斷在法庭重申自己錯了，重來一次絕對不會再做。

至於檢方指控的，簡女在庭上避重就輕，無法交代細節，律師稱，簡女從一開始就坦承、配合，沒有動機要蓄意針對小細節說謊，且事發一年多，細節記不起來是正常的。

而監視器畫面拍到，簡女在案發後步履穩健、衣褲頭髮也不夠濕，但當天是7月酷暑，畫面與案發當下已時隔30分鐘，依常理判斷，在酷曬下衣服應該已經乾得差不多了，且畫面解析度也無法判斷衣物上的細緻水痕，應該依照罪疑惟輕原則對被告作有利認定。

辯方引用簡女丈夫說過的話「你不可以讓別人為我們的孩子貼上不幸的標籤，他們除了7月2日那天，其餘每一天都是幸福的。」綜上所述，盼法院酌情減刑至8年有期徒刑。

辯論結束後，審判長諭知，本案將於11月3日下午2點30分在國民法庭進行宣判。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

眼盲陷絕境！碧潭淹死2女卻獨活 陸配痛哭懺悔：為何我沒死？

新店碧潭狠母誘2女下水溺斃 憶起「案發那刻」：腦中突然閃過邪惡想法

周孝安酒後移車8分鐘遭逮 北檢火速偵結起訴