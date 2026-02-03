陸配立委未放棄國籍 陳金德：已違法 應研議收回當選證書

行政院政務委員陳金德（中）今（3日）表示，研議是否收回當選證書，以確保法制一致與公務體系的合法性。（吳佩蓉攝）

針對陸配身分者未放棄原有國籍即擔任立法委員所引發的爭議，行政院政務委員陳金德今（3日）表示，依《國籍法》第20條規定，凡持有外國國籍者，不得擔任公務員，而立法委員屬於廣義公務員，依法亦受該規範拘束，相關情形已涉及違法，應由中選會與內政部檢討處理。

內政部長劉世芳日前在立法院答詢時，針對陸配是否在未放棄原有國籍情況下就任立委提出疑問，直言行政機關勢必面臨法制解釋與制度適用的挑戰，也引發外界對選舉制度與國籍審查機制的高度關注。

陳金德指出，現行制度在法律上明確區分「參選」與「任職」兩個階段，國民（包含陸配）在登記為立委候選人時，通常不會要求即刻放棄外國國籍，但一旦當選並準備就職，依法就必須放棄原有國籍，並在一年內完成相關程序，否則即不符任職資格。

陳金德也強調，中選會在核發當選證書前，應負起實質審查責任，要求當選人舉證是否仍持有其他國籍；若確認仍具外國國籍，依《國籍法》規定不得擔任公務員，也不應核發當選證書。

針對該名陸配立委個案，陳金德表示，從相關新聞資料與當事人公開說法來看，當選人確實仍持有中國國籍，且本人亦曾承認，已明顯違反《國籍法》第20條規定。他直言，在當選證書已核發的情況下，中選會與內政部更應審慎檢討相關法規適用，研議是否收回當選證書，以確保法制一致與公務體系的合法性。

