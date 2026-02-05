陸配立委李貞秀國籍爭議難解？林濁水揪1態度：民進黨何不正面肯定

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日宣誓就職，並透露曾赴中國大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被當地機關接受。前立委林濁水認為，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

李貞秀近日被內政部要求依《國籍法》規定放棄中華人民共和國國籍，不過李3日透露，她去年12月已親自赴陸申請放棄國籍，但遭湖南衡南縣公安機構回絕，並出示遭拒證明及填好的申請書，「請內政部去放棄看看」；對此，陸委會主委邱垂正則坦言，曾告知內政部陸配會有放棄困難的問題，且迄今「無人完成」，而內政部則堅持《國籍法》應一視同仁，依法就是「要去放棄看看」。

對此，林濁水今（5）日在臉書表示，既然李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理，明確?認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？「這樣才是做法堂正大方之道」。

針對李貞秀的國籍爭議，李表達有放棄但遭大陸拒絕，然而內政部表達要提出「確實有辦理」的佐證，前民眾黨主席柯文哲表示，「請民進黨政府明確說明，到底要怎麼做？」因為一個法律公布後，要讓人民有辦法執行，按照目前中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》，「陸配根本不是外國人」。

