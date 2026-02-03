陸配立委李貞秀國籍爭議 江怡臻：效忠民進黨才是台灣人

立法院第11屆第5會期開始，民眾黨6位新任立委今（3）日上午宣示就職，首位陸配立委李貞秀的國籍問題引發不斷爭議。對此，國民黨新北市議員江怡臻指出，在民進黨眼中，只有民進黨籍的新住民才叫台灣人，只有民進黨籍的大陸配偶，效忠民進黨的才叫台灣人。

江怡臻今天在中天節目「大爆卦」上質疑，賴清德政府是不是精神分裂？自己的中選會給李貞秀當選證書，李貞秀也在大法官的面前宣誓。結果同樣是賴清德政府的內政部卻跳出來說，不行不行，李貞秀沒有辦法當立法委員。

江怡臻指出，李貞秀是經過民主程序，選民在2024年總統、立委大選裡面，投票給民眾黨的政黨票，按照合法的民主程序、相關規範遞補上去所當選的立法委員，結果中選會認證可以，大法官宣誓可以，內政部卻跳出來說不行。

江怡臻表示，現在一個最新說法，就是又把責任推給立法院，就說韓國瑜是不是要來負責？是不是要把李貞秀解職？讓大家覺得賴清德政府、民進黨政府不只是雙標，還在玩非常多的兩面手法。

江怡臻指出，李貞秀在台灣生活已經超過了30年，比很多民進黨年輕黨工的歲數還大，在台灣落地生根，而且生了5個小孩，拿中華民國的身分證、盡國民義務，相關單位希望李貞秀放棄中國大陸的國籍，李貞秀也盡了相關的努力，但實務上就是不可行。

江怡臻說，現在這樣道地、變成台灣新住民的一個人，要參與公職，經過合法程序，就僅僅因為出生地在中國大陸，就被民進黨貼上標籤，認為不行、沒有權利，沒有中華民國憲法賦予的相關參政權利。

江怡臻指出，民進黨現在的這種打壓，她認為完全不只是要針對李貞秀而已，而是針對好多的陸配，還有新住民的家庭。在民進黨的眼裡，只有民進黨籍的新住民才叫台灣人，只有民進黨籍的大陸配偶效忠他們才叫台灣人，要不然就可能是潛在的共諜，或是潛在的中共同路人。

江怡臻批評，這種就叫做血統純正論，不管出生在哪裡，最終如果不是服膺、效忠民進黨，就是非我族類、就是非綠的族群、就是非賴的族群，就不是正港台灣人，這種就是種族歧視。

江怡臻表示，現在還有很多官員說，就算李貞秀進到立法院，行政官員可以不用回答李貞秀的質詢，索取資料時也不用給李貞秀。她說，這個就是職場霸凌。現在賴清德政府要用職場霸凌的方式，去羞辱1位經過中華民國憲政手續、民主程序選出來的合格立法委員。

江怡臻認為，這種心態是源自於賴清德在當台南市長時期。當時賴清德身為直轄市長，應該要進議會備詢、要接受議員的監督，但是賴清德卻可以因為不喜歡某個人，兩百多天不進議會，完全是行政權不鳥立法權。

江怡臻說，現在上行下效，賴清德當了中華民國總統之後，下面的行政院部會首長、公務員也是一樣，用行政權霸凌立法權，用行政權霸凌中華民國的國民，只要你不聽我的話，不合我的意，我就霸凌你。

