陸配立委李貞秀宣誓就職：愛台之心不比任何人少

民眾黨6席遞補立委3日完成宣誓就職，具陸配身分的李貞秀（左1）強調自己愛台灣、保護台灣的決心絕不比任何人少。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

台灣民眾黨6席遞補立委今天（3日）完成宣誓就職，近來因陸配身分成為新聞焦點的李貞秀，出示她前往對岸申請放棄大陸國籍卻遭拒的表格，就請內政部替她去申請；也強調自己生活在台灣的時間已經比大陸還久，「愛台灣、保護台灣的決心」絕不比任何人少。（張柏仲報導）

李貞秀依照事先備妥的提示說出：她熱愛台灣、認同中華民國，昨天中選會已經頒發當選證書給她，剛剛也已經在大法官面前完成宣誓。身為立法委員，李貞秀表示，她唯一效忠中華民國，雖然自己不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，她在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，在台灣居住的時間其實比在大陸還久，要請國人同胞放心：她熱愛台灣、保護台灣的決心，不比任何人少。

李貞秀指控賴政府並未比照前總統蔡英文執行的兩岸人民關係條例、要求陸配必須適用《國籍法》之後，她也為此飛了一趟大陸，並出示台灣到香港的來回機票、以及香港到湖南衡陽的高鐵車票影本，強調一路上她持有的都是中華民國護照、出入大陸用的一樣是台胞證，但返回故鄉衡南縣公安局；後來又跑了一趟市公安局出入境管理處申辦放棄大陸國籍，對方全都不願受理。

李貞秀說，辦公室昨天接獲一份內政部公文，還附上一份簡體版，說她不知道「什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文了」？她把已經簽署、但對岸不受理的放棄國籍申請書送交內政部，請他們代為申請看看。