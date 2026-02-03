陸配立委李貞秀宣誓就職 未上台綠營就忙著逼解職

民眾黨的不分區立委兩年條款，讓陸配李貞秀今天宣誓成為中華民國第一個陸配立委，李貞秀53歲，嫁到台灣33年，生了5個臺灣之子，照理說李貞秀應該成為新住民的樣板楷模，結果拜執政黨之賜，李貞秀成為有史以來第一個尚未就職就被內政部要求「解職」的立委。

李貞秀表示她熱愛台灣，唯一的效忠對象也是中華民國，並認同立委必須單一國籍，也為此專程赴對岸辦理放棄國籍手續，但是對岸在不承認中華民國的情況下拒絕受理，荒謬的是綠營官員、民代只會出一張嘴，不斷要李貞秀努力放棄國籍，難道這是個人努力可以做到的事？就如同陸委會主委邱垂正所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

廣告 廣告

內政部表示已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李的國會辦公室，李貞秀無奈回應，「我都不知道什麼時候，中華民國內政部開始幫對岸跑公文」，而且還是對岸公安局不受理的文件，「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。」目前兩岸特殊關係下，陸配來台拿到身份證的程序是註銷原對岸戶籍，而無法放棄國籍；根據內政部長劉世芳和立委吳思瑤嗆聲中國網站就有「退籍申請表」，但該「申請表」不等同「放棄證明」，難道李貞秀填該退籍申請表送到內政部，劉世芳就能代為宣告李貞秀喪失中華人民共和國國籍？

立院則指出，當初是中選會辦理選舉，公告民眾黨不分區立委名單，接著民眾黨執行不分區立委兩年條款，中選會亦公告遞補名單。立院只是依照中選會給的名單辦理立委宣誓就職報到程序，非執法單位，也沒有任何權力解職立委。

居住33年，拿到中華民國身分證超過20年，今天執政黨自我解釋的一句話，就要剝奪身為國民的參政權，憑什麼？參政權是憲法保障的權利，難道換個總統就可以霸凌國民，或是拿陸配當賴政府的台獨祭品？

賴政府上台後全面清查並要求陸配放棄中國籍，即使南投縣議員史雪燕卸任了，一樣被「註銷」議員資格，花蓮縣議員鄧萬華被註銷議員資格，已訴願勝訴撤銷原處分，但內政部還堅持未到最後結果，而史雪燕和鄧萬華都是在蔡英文任內當選公職，賴清德從未走出小英情結，更何況賴政府昨是今非的戲碼也非首次上演，重要的是賴清德絕對不會放棄任何可以展現台獨意志的機會。

更多品觀點報導

民調黃金交叉在即 賴清德施政滿意度止跌回升

揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂！基隆某國中母子賠7.5萬

