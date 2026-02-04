陸配立委李貞秀爭議延燒 侯友宜：中央執法標準應該一致

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

民眾黨陸配立委李貞秀昨日宣誓就任立委，然而她是否完成放棄中國籍仍引發爭議。內政部也點名，據李貞秀所述可證明李仍具中國國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀到職前已辦理放棄中國國籍。新北市長侯友宜今（4）日受訪時強調，一切按照法治來做，中央執法單位應按照一致性的標準來面對此課題。

（市府提供）

針對國共論壇開跑、政府總預算審議卻仍在擱置，總統賴清德點名藍營的舉動對台灣很危險。侯友宜則說，朝野兩方便都要好好溝通，希望預算不要受到任何影響、能夠迅速來動用，這也是全民的期待

至於國民黨新北市長選舉協調會即將登場，媒體追問侯友宜，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都是老同事，他將會扮演何種角色？侯友宜則說，大家都是老同事，一切以團結共同面對。

