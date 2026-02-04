陸配立委李貞秀陷國籍爭議 劉世芳底線曝光

民眾黨不分區立委3日宣誓就職，新科立委、陸配李貞秀表示，曾赴中國大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被當地機關接受。內政部長劉世芳表示，李貞秀必須在2月3日之前，有辦理放棄中華人民共和國國籍的一個申請函件，而此函件需要官方證明。

劉世芳4日在《下班瀚你聊》節目中表示，陸配確實有參政權，因為我們在《兩岸人民關係條例》中講得非常清楚，她如果在台灣已經取得中華民國國籍滿10年就可以參政，當然要滿20歲、23歲之類，但是重點是，她參政以後，如果當選，就職之前，她就要去辦理放棄她原來的國籍。這個寫在法條裡面非常清楚，而不是我們的行政命令。

劉世芳接著表示，如果是立法委員的話，當然立法院就要幫忙處理這件事。所以內政部已經就李貞秀擬任公職之前，必須放棄大陸國籍之事，分別去函立法院、司法院和中選會，告知他們《國籍法》20條的規定。也就是說所有跟這些選務或是未來對方擬任機關相關的立法院，她都告訴他們20條，因為要到職前或是就職前．《國籍法》為一律規範中華民國以外的國籍，所有擔任公職的人都要適用。

劉世芳指出，李貞秀已經是民眾黨不分區立委，已經上任，因此她必須在2月3日之前，有辦理放棄中華人民共和國國籍的一個申請函件，而此函件是需要官方證明。可是我們希望提出佐證，就是妳確實有真真確確去處理辦理的部分。譬如我們是不是有信件寄過去，然後有郵戳證明收到了，如果有一些有價證券，我們都希望有雙掛號回函，或者你人到現場講說你有來，但是我不收，你有沒有這個章戳。李貞秀其實沒有任何章戳，所以才會認為她在辦理放棄中華人民共和國國籍這件事情上面的佐證證明，是真是假，我們不知道，所以我們要請立法院能夠查明清楚。

