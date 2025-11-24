陸配立委棄國籍 劉世芳：不能切結取代

明年將遞補的民眾黨不分區立委「陸配」李貞秀，已表態將直接簽「沒有雙重國籍」。對此，內政部長劉世芳24日在立法院內政委員會表示，《國籍法》規定放棄中華民國以外國籍，沒有切結等辦法。（鄧博仁攝）

內政部要求陸配擔任公職應放棄中華人民共和國國籍議題延燒，預計明年遞補的民眾黨不分區陸配立委李貞秀已表態，將直接在給立院的切結書上簽「沒有雙重國籍」；但內政部長劉世芳24日強調，《國籍法》規定，放棄中華民國以外國籍不能以切結取代，並稱「倘若大陸地區不叫外國，我非常訝異，等於變相承認台灣是中國一部分」。

陸委會前表示，《兩岸條例》寫得很清楚，陸配定居滿10年可以登記為公職候選人，但依照《國籍法》，所有國民擔任公職不得擁有雙重國籍，就是不得擁有中華民國以外的國籍，這方面陸委會尊重內政部的解釋。

過去前立委吳欣盈曾爆發雙重國籍爭議，立委就職前要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，若勾選「無雙重國籍」，立院基於信賴原則，不會調查，而勾選「放棄國籍」才會進一步追蹤。李貞秀日前接受本報訪問時表示，她將此切結書看成跟大陸無關，僅證明中華民國立委對國家忠誠的多一道宣誓，未來就職時將在切結書上勾選「沒有雙重國籍」。

針對立院的「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書有無效力？劉世芳昨日回應，在《國籍法》規定裡，放棄中華民國以外的外國國籍，「沒有切結或具結這樣的辦法」，等於表態李貞秀不得以切結書取代「放棄中華人民共和國國籍」的證明文件。

關於國民黨團擬修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範？劉世芳說，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍者，若特別對於中配，「是一個非常特權的條款。」何況《國籍法》20條規定非常清楚，若要擔任公職者，1年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示給各部會，「所謂中華民國以外的外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍」。

此外，綠委李柏毅詢問，如何看待藍委認為大陸不是外國？劉世芳直言，「我非常訝異。因為我們拿的中華民國身分證或護照，以及其他跟官方單位有關的，都沒包括中華人民共和國」。

劉認為，「如果大陸地區不叫外國的話，等於變相承認台灣是中國的一部分，因為現在全世界都認知，中國是指中華人民共和國」，我國現在就是中華民國，無論如何要保全中華民國最大利益，包括主權不能讓渡，也不能被解釋是中國的一部分。