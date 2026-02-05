陸配立委爭議延燒！劉世芳：李貞秀沒有完成全部的就職手續

行政院發言人李慧芝5日主持行政院會會後記者會。（王千豪攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。內政部長劉世芳今（5）天表示，到目前為止，內政部並沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍申請表的影本，理論上李可能沒有完成全部的就職手續。陸委會副主委梁文傑說，陸配參政權是規範在《兩岸條例》，但陸配若選上公職，則規範在《國籍法》裡面。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會會後記者會，針對李貞秀國籍爭議遭外界質疑陸委會、內政部、中選會不同調，李慧芝表示，政府機關之間立場並沒有不同，只要擔任國家公職，就必需遵守現行《國籍法》的規範，沒有任何例外，這也是國家對公務員忠誠的要求，行政院會在合憲前提上來履行憲法義務；至於李貞秀是不是符合國籍法規定，內政部正在跟立法院釐清當中。

內政部長劉世芳表示，在1月30日之前，內政部陸續把《國籍法》20條的規範，用行文方式給李貞秀本人、中選會、司法院秘書長，以及立法院秘書長，各單位所負責的主管法律不相同，但內政部是《國籍法》20條的主管機關，就要善盡提醒責任。

劉世芳強調，《國籍法》20條要求李貞秀要正式就職前必須申請放棄退籍，也就是退中華人民共和國的國籍，這件事情無庸置疑，理論上李貞秀要把退籍的正式官方文件送到擬任機關，也就是立法院，而內政部已把條文送給立法院秘書長參考，相信立法院非常清楚。

她指出，到目前為止，內政部並沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍申請表的影本，理論上李貞秀可能沒有完成全部的就職手續。她並秀出各民選公職的解職機關，強調立法委員的解職機關就是立法院。

梁文傑表示，陸配的參政權是規範在《兩岸條例》之中，但陸配若選上公職則是規定在《國籍法》。至於很多人稱特別法優於普通法，他說，這是一個誤解，所謂特別法優於普通法是指特別法和普通法都針對同一事項規定的話，特別法當然優於普通法，但若特別法跟普通法並沒有針對同一事項有所規定，當然就是個別適用，就《兩岸條例》而言，只有規定陸配入籍10年之後可參選公職。

對於中選會頒發當選證書給李貞秀，李慧芝表示，中選會是獨立機關，在2月1日是根據《憲法增修條文》及《公職人員選舉罷免法》等相關規定公告遞補名單，行政院尊重中選會職權行駛，至於案在職之前是否依循《國籍法》規定，這並不是中選會的職權。

另外，有媒體詢問，政府是否承認中華人民共和國是另外一個國家？劉世芳說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國是一個主權獨立的國家。

