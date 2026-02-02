陸配立委爭議延燒 吳思瑤秀表格嗆李貞秀：填完7頁就能自清

民進黨政策會執行長吳思瑤2日秀出放棄中華人民共和國國籍申請表，並表示要提供給陸配準立委李貞秀填寫。（王千豪攝）

中選會昨公告包含陸配李貞秀在內等6人遞補民眾黨不分區立委，內政部援引依《國籍法》規定，要求李貞秀應於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院。民進黨政策會執行長吳思瑤今（2）天秀出放棄中華人民共和國國籍申請表，並表示要提供給李貞秀填寫，呼籲李用行動證明不會背離台灣人民的利益。

吳思瑤表示，李貞秀為什麼不上網花30秒下載退出中華人民共和國國籍的申請表，只有7頁要填寫，不用10分鐘就可填寫完成，且可證明李貞秀奉行台灣憲法跟法律，當一個合法合規的立委，有這麼困難嗎？

她強調，她非常相信台灣的法治，但台灣社會沒有辦法相信中共意圖利用大量在地協力者，來顛覆台灣社會，所以只要李貞秀能夠依循法治提出退出中華人民共和國國籍的申請作業，全社會才可以放心。

吳思瑤說，他也可以把表格直接提供給李貞秀，只要李填寫並送表格，所引發的國安疑慮都可以化解，「李貞秀自己可以為自己解套，他也可以用行動為自己證明，他不會背離台灣人民的利益」。

至於有官員透過媒體稱，如果內政部認定李貞秀就職無效的話，行政院的官員可以不用接受李貞秀質詢或索資，吳思瑤說，如果李貞秀願意合法合規，成為合法立委，大家依法辦理就好，但如果沒有依法放棄中國籍之前，兩個途徑都不可偏廢，一、行政部門應當嚴謹把關，對於李所進行的質詢或索資，行政部門自己都要嚴格把關，避免觸犯台灣國安法規的紅線；二、立法院要強化自律，並強化涉及國安的議事規範。

