陸配立委爭議延燒！陳培瑜點名：民眾黨在測試台灣法制底線

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（王千豪攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳昨更直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（5）天表示，民眾黨之所以推李貞秀，就是在測試台灣的法制規範底線，各部會必須趕快討論，回應所有台灣人民對立法院的疑慮。

陳培瑜表示，他認為人民眾黨之所以會推李貞秀，其實是在測試台灣的法制規範的底線，民眾黨想知道若紅統一​​步一步進逼台灣，到底可以進逼到什麼程度。現在非常樂見看到內政部已率先表態，相關機密資料不會提供，當然也希望就法制層面，各部會必須趕快討論，回應所有台灣人民對相關立法院的疑慮，但這一切的源頭，錯就錯在民眾黨為什麼要提名一個沒有辦法解除雙重國籍的人來擔任立法委員。

談及送到立法院的機密文件，陳培瑜說明，立委辦公室在收到密件，通常會用信封袋密封，且黏得非常的牢、非常緊，甚至更機密的資料，信封袋會套兩層，每位立委辦公室收到機密文件之後，第一時間助理都會直接放在委員個人的辦公桌上，之後每位委員怎麼處理都尊重各委員。

